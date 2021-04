Alex Ferguson, dal campo alle corse coi cavalli: storico triplo successo dopo 20 anni da co-proprietario

Sir Alex Ferguson si dimostra un fenomeno anche ai cavalli. L’ex manager del Manchester United, dopo i successi sul campo da calcio, aveva deciso di investire su una grande passione e dopo 20 anni da co-proprietario degli animali, ecco finalmente una vittoria, anzi ben tre.

Ferguson vince con tre cavalli

Come riporta anche il Guardian, infatti, Ferguson ha conquistato un tris di vittorie inaspettato al Grand National, storica corsa ippica disputata ogni anno all’Aintree. I tre cavalli di cui Sir Alex è co-proprietario – Protektorat, Monmiral e Clan Des Obeaux – hanno vinto a sorpresa le tre corse che si sono tenute nonostante non fossero tra gli animali favoriti. Da quanto si apprende, infatti, i successi dei cavalli dell’ex manager dello United erano dati 108-1 e 62-1. Una tripli trionfo che avrebbe portato anche una cifra niente male nelle tasche dell’ex allenatore.

Dopo il trionfo, Ferguson ha commentato: “È diverso da quando gestivo le mie squadre di calcio. Lì, avevo il controllo di quello che sarebbe successo in campo, qui in pista invece no. Come proprietario speri che vada bene ma è l’allenatore che fa tutto. Quando vinci grandi gare come questa, però, si prova la stessa emozione del campo da calcio. Questo mi entusiasma davvero tanto. Credo sia il mio giorno migliore da proprietario in circa 20 anni…”.