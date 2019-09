Alex Morgan: “CR7 uno dei migliori al mondo, ma come persona…”

Alex Morgan non cambia idea su Cristiano Ronaldo. La calciatrice statunitense, stella della Nazionale campione del mondo all’ultimo Mondiale, è tornata sulle sue accuse nei confronti del portoghese durante l’estate. E non si aspetta un chiarimento particolare nemmeno durante il gala della FIFA a Milano. Queste le sue parole a Sport Illustrated: “Non mi aspetto di avvicinarlo in modo diverso da come mi avvicinerei a qualsiasi altra persona che incontro. Le donne oggi parlano ed è importante ascoltarle. Molti si chiedono chi abbia ragione in questi casi, ma quando guardi la storia di Ronaldo, penso che ci siano troppe prove da nascondere e penso che alla fine il denaro nasconda tutto. Nel tweet volevo parlarne minimamente e penso che sia importante continuare a sostenere le donne che si trovano in situazioni di vulnerabilità in cui anche loro non hanno supporto. Non sto dicendo che non è uno dei migliori giocatori di calcio al mondo, non ha nulla a che fare con questo. Una cosa è lui come atleta e ciò che ha realizzato e un’altra la sua persona e ciò che ha fatto. E continuerò a essere fedele a ciò che provo”.