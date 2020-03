Alexander-Arnold: “Messi o Cristiano Ronaldo? La mia squadra del cuore è il Barcellona quindi…”

Tra i protagonisti delle ultime stagioni del Liverpool c’è sicuramente Trent Alexander-Arnold. L’esterno Reds si è raccontato in una lunga intervista a GQ in cui ha parlato anche delle sue preferenze a livello calcistico.

Il classe 1998 inglese ha rivelato di avere un debole per il Barcellona di Messi ed ecco perché, alla fatidica domanda tra chi è il migliore tra La Pulce e Cristiano Ronaldo, il giocatore del Liverpool non ha avuto esitazioni: “Messi o Ronaldo? Dico Messi. Anche perché dopo il Liverpool, la mia squadra del cuore è il Barcellona. Sento che hanno gli stessi valori e ideali del Liverpool”. E sul proprio futuro: “Se mi piacerebbe suonare in Germania o in Spagna? A questo non ho mai pensato. Ho sempre amato il Liverpool e ho sempre il massimo per questo club. Pertanto, non avevo motivo di pensare ad altri campionati o squadre. In questo momento sono un giocatore del Liverpool e adoro questo club più di ogni altra cosa. Adoro i tifosi, le persone e la città”.