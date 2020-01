Alexis Sanchez come Ibrahimovic: vandalizzata la sua statua in Cile

Alexis Sanchez come Zlatan Ibrahimovic. Non per le prodezze sul campo, ma per le sorti delle rispettive statue erette in loro onore. Se nelle scorse ore l’opera d’arte a Malmoe dello svedese è stata abbattuta, ecco che in Cile, precisamente a Tocopilla, i vandali hanno fatto lo stesso come la statua dell’attaccante dell’Inter.

Secondo quanto riporta il Sun, anche attraverso la propria pagina Twitter, la statua del calciatore della nazionale del Cile e dell’Inter Alexis Sanchez, è stata presa d’assalto da teppisti. Il volto del monumento è stato sfigurato e anche la gamba destra ha subito notevoli danni. Inoltre, anche il numero 7, quello sul petto della statua è stato quasi cancellato. La statua di Sanchez è stata installata in Cile nel 2017.

ABBATTUTA LA STATUA DI IBRAHIMOVIC IN SVEZIA; LE IMMAGINI