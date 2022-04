Algeria, chiesta la ripetizione del match col Camerun: il 21 aprile l’analisi

La risposta della FIFA

La Federazione algerina ha presentato ricorso lo scorso 31 marzo per la ripetizione dello spareggio di ritorno contro il Camerun, valido per l'accesso al Mondiale 2022 in Qatar. Gli algerini hanno definito "oltraggioso" l'arbitraggio del direttore di gara gambiano Bakary Gassama e hanno quindi deciso di presentare un appello ufficiale, dopo le dimissioni del presidente federale e dell'intero direttivo della Federazione. Quest'ultima ha quindi chiesto un'indagine alle autorità della FIFA per indagare sull'integrità e l'imparzialità dell'arbitrato.