Ali Bennaceur, l’arbitro che non ha visto la “Mano di Dio” di Maradona: “Orgoglioso di quel capolavoro. Diego nel 2015…”

Bennaceur si ritiene orgoglioso di aver partecipato al gol del secolo di Maradona. “Ogni volta che scattava, io ero dietro di lui”, ricorda il 76enne tunisino, che ha arbitrato ai massimi livelli fino al 1991. “Mi ero preparato a fischiare un rigore in caso di intervento su Maradona perchè pensavo che dopo 50 metri di corsa lo avrebbero abbattuto, ma la palla è finita alle spalle di Shilton e non ci furono problemi. Sono stato orgoglioso di aver partecipato a questo capolavoro. Maradona è venuto a trovarmi nel 2015 durante una visita in Tunisia dove stava girando una pubblicità – sottolinea l’ex arbitro- Diego mi regalo’ una maglietta con dedica: “Al mio eterno amico Ali” e trascorse il pomeriggio con la moglie a casa mia a Tunisi. Si è divertito, gli ho detto che quel giorno non è stata l’Argentina a vincere, ma lui. Era un genio, una leggenda del calcio. “