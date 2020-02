Alisson saracinesca e guida spirituale: con lui più battesimi che gol subiti

In campo Alisson Becker è una vera saracinesca. Il portiere del Liverpool è esploso con la Roma, ma nell’ultimo anno ha vissuto una stagione straordinaria. Con i Reds ha conquistato la Champions League e il Mondiale per club, mentre con il Brasile si è imposto nella Copa America. E poi è stato eletto come miglior interprete del suo ruolo nell’anno solare. Fuori dal terreno di gioco, Alisson è un fervente cattolico e si muove in prima persona per far battezzare amici e conoscenti. L’ultimo esempio è la moglie di Fred. E, secondo quanto riportato dal Sun, il numero uno del Liverpool avrebbe incassato meno gol in questo scorcio di 2020 rispetto alle persone fatte battezzare nel primo mese. E lo score rischia di non aumentare se si pensa che finora ha raccolto un solo pallone dalla rete…