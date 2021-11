Alisson vota Salah: “Merita il Pallone d’Oro per la sua costanza e i suoi record”

Il portiere del Liverpool elogia il compagno

MERITEVOLE - "Se devo dire chi merita di vincere il Pallone d'Oro non posso che dire che Salah lo meriti", ha esordito Alisson. "Per quello che ha mostrato e non solo in questa stagione, dico che Salah merita di vincere il trofeo. Credo che per dare questo premio debba contare anche la costanza ma è vero che ci sono altri calciatori meritevoli. Per esempio Lewandowski che nelle ultime annate ha battuto tanti record. Ma anche Salah ne ha battuto diversi. Salah è un ragazzo che lavora molto. Un ragazzo che lavora non solo per lui, ma anche per la squadra. Un ragazzo che si prende cura di sé, un grande professionista. Si merita sicuramente il Pallone d'Oro e sarò felice se lo vincerà".