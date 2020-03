Allarme Coronavirus, Euro 2020 a rischio? L’Uefa riflette sulle soluzioni

Euro 2020 potrebbe essere a rischio. Lo ha riportato il Sun, affermando che i vertici dell’Uefa starebbero valutando sulle varie soluzioni da adottare in vista della manifestazione continentale prevista per giugno. Martedì ad Amsterdam, prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020-2021, si svolgerà un’assemblea particolarmente importante e urgente con tutte le 55 federazioni affiliate per discutere sulle misure di sicurezza da adottare, prendendo anche in considerazione proposte drastiche. Sono a rischio anche i playoff per assegnare gli ultimi posti e le amichevoli prima dell’Europeo.