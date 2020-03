Allarme Coronavirus, Germania-Italia si giocherà a porte chiuse

L’emergenza legata al Coronavirus sta ridefinendo drasticamente il calendario delle competizioni. Resistono, per il momento, gli incontri delle manifestazioni internazionali. Dovrebbe svolgersi regolarmente l’amichevole tra Germania e Italia a Norimberga, fissata per il 31 marzo. Tuttavia, l’incontro si disputerà a una condizione: nessun tifoso sugli spalti. Lo ha annunciato la Federazione tedesca che preferisce tenere le porte chiuse al pubblico per limitare l’emergenza Coronavirus.