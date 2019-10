Allarme Milan, Leonardo segue Paquetà per il Psg

I primi passi nel calcio italiano di Paquetà erano stati più che soddisfacenti. Rino Gattuso gli aveva trovato la posizione giusta e il rendimento del brasiliano è stato subito di ottimo livello.

Dopo il cambio della guardia in panchina da Gattuso a Giampaolo, ora esonerato per fare spazio a Pioli, e dopo qualche panchina di troppo, figlia proprio del rapporto non esaltante con l’ormai ex allenatore rossonero, il brasiliano ex San Paolo potrebbe già cambiare maglia dopo un anno.

Secondo quanto riporta Sky Sport allora proprio il Psg di Leonardo, ovvero lo scopritore di Paquetà, sarebbe più che interessato ad assicurarsi le prestazioni del giocatore. La trattativa è da impostare, ma la sensazione è che per il Milan il brasiliano non sia incedibile…