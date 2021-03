Allegri: “A giugno ritorno. Cristiano Ronaldo o Messi? Uno è più grande, uno è più forte. Sulla Juventus…”

C’era grande attesa per le parole di Massimiliano Allegri, ex tecnico anche di Milan e Juventus, nell’intervista a Sky nella trasmissione Calcio Club. Il mister ha annunciato il suo ritorno in panchina per la prossima estate ma non ha dato particolari indizi sulla squadra che si troverà a guidare. Interessanti le sue parole sull’attualità calcistica, ma anche sullo scudetto e sul duello infinito tra Cristiano Ronaldo e Messi.

A tutto Allegri

“Del futuro non so ancora niente. Ma a giugno voglio tornare, mi diverte ricominciare ad allenare”, ha annunciato Allegri senza esitazione. “Se lo farò alla Juventus? No, c’è Pirlo che sta facendo bene. Quando allenavo guardavo poche partite, mi annoiavo. Ora invece tante, anche per cercare di capire le sostituzioni, ma non ne indovinavo una. Ho fatto delle riflessioni, penso che per il calcio italiano dobbiamo rimboccarci tutte le maniche, le eliminazioni delle italiane debbano farci riflettere”.

E ancora sul suo modus operandi: “Spesso si parlava di me in contrapposizione ai ‘giochisti’. Io sono cresciuto con allenatori vecchio stile e credo che non sia tutto da buttare né questo né quello. Il calcio è roba seria, serve equilibrio. Bisogna mettere al centro di nuovo il giocatore e lavorarci. La tattica serve, ma poi in Europa affronti giocatori che passano la palla a 100 all’ora, bisogna tornare a lavorare sui settori giovanili e sulla tecnica individuale. A me dispiace dirlo, ma i giocatori sono diventati uno strumento per dimostrare che gli allenatori sono bravi. Io sono stato innamorato perso dei miei giocatori, ieri ho visto con mio figlio un servizio su Ronaldinho e mi sono emozionato. Non si può mettere al centro la tattica se non hai i giocatori giusti”.

Sui giocatori, una bella risposta di Allegri: “Se scelgo Cristiano Ronaldo o Messi? Sono due giocatori diversi. Uno è più grande (CR7), uno è più forte (Messi). Su Haaland si può lavorare tecnicamente, ma ha un potenziale incredibile, su 10 metri te ne leva 7”.