Allegri: “Avevo firmato col Real Madrid, ma poi ho scelto la Juventus…”

Il racconto del mister toscano

Rivelazione importante di Massimiliano Allegri . L'attuale mister della Juventus ha parlato a GQ ammettendo di essere stato ad un passo dal Real Madrid . Anzi, di aver addirittura già firmato un accordo prima di dover declinare per "amore" della Vecchia Signora con la quale è tornato a lavorare dopo una pausa di due anni.

RACCONTO - "Avevo già firmato un accordo con il Real Madrid. Poi la mattina ho chiamato il Presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato. Da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio non ho avuto nessun dubbio", ha detto Allegri. E sul rientro alla Continassa: "Ho trovato un gruppo di ragazzi molto diponibili oltre che tecnicamente bravi. Si sono messi subito a disposizione, con molta voglia di lavorare che è un elemento che ti trasmette questo club. Io credo che la Juve stia ritrovando il senso d’appartenenza, che è molto importante in prima squadra ma anche nel settore giovanile".