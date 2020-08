Allegri, compleanno e dubbi sul futuro: sono almeno 5 le possibili squadre da allenare la prossima stagione

11 agosto 2020, Massimiliano Allegri compie 53 anni. L’ex allenatore della Juventus festeggia il suo compleanno con tanti dubbi sul futuro: dove allenare nella prossima stagione? Questa è sicuramente una delle domande che il mister toscano si sta ponendo negli ultimi mesi, almeno da quando il suo contratto con la Vecchia Signora è scaduto e lo ha reso libero di firmare con un’altra socetà. Secondo Goal, sono almeno 5 le squadre che potrebbero essere interessate al manager di Livorno.

Allegri: 5 ipotesi sul futuro

Il 30 giugno 2020 è scaduto il suo contratto con la Juventus. Da quel momento Massimiliano Allegri è libero di iniziare una nuova avventura. Ma dove? Accostato al Tottenham, poi al Newcastle ed infine ad altre big tra Italia e Premier League, il futuro del buon Max è davvero incerto. Sarebbero 5 le ipotesi più calde in questo momento. Roma e Inter in Italia. La prima pista al posto di Fonseca, la seconda, più clamorosa, al posto di Conte. Barcellona per prendere il posto di Setien, confermato a parole, ma probabilmente non nei fatti come si concluderà la Champions League. Psg, con Tuchel sempre in bilico. E poi un’ultima possibilità che lo vedrebbe ancora fermo. Un’ipotesi non da scartare perché se non gli verrà offerto un progetto convincente, Allegri non avrebbe problemi a godersi ancora un anno di vacanza e d riposo dopo i grandi successi ottenuti con la Juventus…

