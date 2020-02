Allegri: “Cristiano Ronaldo da solo non è più forte della Juventus. Per vincere la Champions serve…”

Parla Massimiliano Allegri e lo fa ai microfoni de L’Equipe. Calcio italiano e futuro tra i temi affrontati dall’ex allenatore della Juventus con particolare riferimento, appunto ai bianconeri e a Cristiano Ronaldo, vero leader e goleador della squadra.

CR7 – “Ha vinto cinque Palloni d’oro e cinque Champions League eppure si pone sempre degli obiettivi”, ha detto Allegri sull’attaccante portoghese. “La differenza tra vincere e perdere è che per vincere ti devi sacrificare ed essere sempre in grado di lavorare al meglio, ma da solo non è più forte della Juventus. La Champions League la si vince anche con un po’ di fortuna, oltre che con le condizioni poste durante la stagione per arrivare in maniera ottimale dal punto di vista fisico e mentale”.