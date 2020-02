Allegri, dietro ai ‘no’ a Juventus e Milan c’è la Premier League: possibile accordo con un club

Torna di moda il nome di Massimiliano Allegri per alcune squadre italiane. C’è chi lo vorrebbe di nuovo alla Juventus. Chi, invece, lo vedrebbe bene per la rinascita del Milan. Ma il tecnico pare aver sempre declinato le eventuali proposte. Il motivo? Secondo quanto riporta Goal che cita Il Corriere della Sera perché Allegri ha un accordo con un top club di Premier League.

Se Liverpool, Tottenham e Arsenal sembrano essere escluse da potenziali rumors riguardo la guida tecnica, lo stesso non si può dire delle due squadre di Manchester. Da una parte lo United, che con Solskjaer non sta vivendo certo una buona stagione. Dall’altra il City, lontanissima dalla vetta della classifica e con tante voci sul possibile addio di Guardiola. Il nome di Allegri sarebbe dunque perfetto in caso di un cambio al termine della stagione, ecco perché non avrebbe dato la disponibilità a tornare in Italia.