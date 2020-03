Allegri, futuro in Francia: il Psg ha avviato contatti per il dopo Tuchel

Massimiliano Allegri verso il Paris Saint-Germain. L’ex allenatore della Juventus sarebbe ad un passo dal club francese. Lo riporta il Daily Mail che cita Footmercato. Secondo quanto si apprende il mister toscano sarebbe stato contattato dalla dirigenza parigina che starebbe preparando il futuro dopo il possibile addio di Thomas Tuchel.

Allegri, reduce da un anno senza panchina, è da tempo impegnato a studiare inglese e non solo. Prima accostato alla panchina del Manchester United, poi a quella del Tottenham, ecco che per l’italiano ci sarebbe la pista Ligue 1 e Psg. Il direttore sportivo Leonardo avrebbe deciso per l’allenatore italiano per il salto di qualità definitivo della sua squadra. Di recente lo stesso mister aveva annunciato un suo possibile ritorno dalla prossima estate a testimonianza che qualcosa si sta muovendo. Allegri al Psg è più che un’ipotesi.