Allegri, futuro in Serie A: spunta una clamorosa proposta da una big

Massimiliano Allegri potrebbe tornare in Serie A. Il nome dell’ex tecnico della Juventus è da tempo accostato a diversi club d’Europa. Dal Manchester United al Psg, passando anche per alcune società italiane. La nuova pista, proprio in Serie A, sarebbe decisamente a sorpresa.

Allegri: ipotesi Lazio

Secondo quanto si apprende da Il Messaggero, Allegri potrebbe finire nel mirino della Lazio. L’ex allenatore della Juventus sarebbe un “pallino” del presidente Lotito, pronto ad investire su di lui per sostituire Simone Inzaghi, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza. Secondo i rumos, la società biancocelesteo sarebbe pronta ad offrire ad Allegri un contratto da 4 milioni di euro a stagione.

Resta da capire quale sarà la volontà del mister toscano a cui, di certo, le offerte non mancano.