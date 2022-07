Allegri ha deciso: ecco il nome per l’attacco per la sua Juventus

Lo spagnolo è tornato all'Atletico Madrid, squadra che ne detiene il cartellino, ma non per questo è esclusa la possibilità di vederlo già con le valigie in mano per far ritorno nella Torino bianconera. Non è certo un mistero che la Vecchia Signora sia come una seconda casa per Morata e il rapporto con Allegri potrebbe essere quella "spinta" in più per convincere il Colchoneros a lasciarlo partire.