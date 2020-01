Allegri, l’indizio sul futuro: pronto per una squadra da Champions nella prossima stagione

Massimiliano Allegri pronto a tornare su una panchina prestigiosa d’Europa. Non ora, ma dalla prossima stagione. Ne è sicuro il noto agente Giovanni Branchini che, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha parlato del futuro dell’ex tecnico della Juventus: “Presto in panchina? Non credo. Dice che sta intensificando i corsi di inglese ma non ne sono così certo (ride ndr). Battute a parte, serve un po’ di tempo per fermarsi e rivedere le cose da un angolo diverso e credo che questo anno di pausa gli possa portare beneficio. La prossima stagione sarà ben felice di riprendere il suo percorso professionale. Dove? Difficile fare delle previsioni, sicuramente bisogna vedere come vanno i club che sono impegnati in Champions League. Parlarne ora sarebbe un discorso basato sul nulla”.