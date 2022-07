Allegri, l’udienza contro la ex rinviata a settembre

Vicende personali da risolvere per il tecnico della Juventus.

Come riportato dai principali organi di stampa, nel corso dell'udienza di questa mattina, che si è tenuta al Palagiustizia di Torino, difesa dall'avvocato Davide Steccanella e dall'avvocato Paolo Davico Bonino, la Ughi ha chiesto il rito abbreviato che ha dunque portato al rinvio.

La vicenda era partita a seguito di una querela verso la donna da parte del tecnico della Vecchia Signora. Allegri aveva accusato l'ex compagna di avere utilizzato i soldi del mantenimento del figlio di 11 anni per sé e per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, avuta da una relazione precedente. L'inchiesta della guardia di finanza è stata coordinata dal pubblico ministero Davide Pretti. A rappresentare l'allenatore della Juventus c'era il legale, Pietro Gaetano Nacci Manara. I due coinvolti non erano presenti al Palazzo di Giustizia.