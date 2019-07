Allegri: “Mi godo il mare, ho staccato completamente dal calcio. Per ora solo chiacchiere”

Durante un evento nella sua Livorno, in cui ha ricevuto un premio alla carriera dal sindaco della città Salvetti, è tornato a parlare l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che ha ammesso di godersi il mare: “Il riconoscimento ha grande valore perché sono di Livorno e amo la mia città – ha detto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com -. L’anno sabbatico? Adesso sto un po’ fermo, faccio un po’ di vacanza. Dopo 34 anni è la prima volta che mi fermo e inizialmente ammetto che mi sono sentito un po’ scombussolato, però adesso mi sento bene, mi sono abituato e mi godo il mare”. Ecco che cosa ha detto circa il calcio visto da fuori: “Ho staccato completamente, non so nulla. Quando ricomincerà la Serie A si potrà iniziare a parlare di calcio vero, adesso sono solo chiacchiere”.

Riportiamo altre frasi da LivornoSera.it: “Prima di sciogliere il nodo Juventus sono tornato tre giorni a casa ed è stato il mare ad indicarmi la rotta migliore sulla quale procedere. La fortuna conta nel mondo del calcio? Dopo 5 sconfitte col Cagliari, alla sesta arrivò il Milan: giocammo una grande partita e al 92′ Ambrosini sfiorò di pochi centimetri il gol della vittoria sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Con il gol sarei stato esonerato, invece rimasi in sella e portai i sardi al nono posto, tuttora il miglior piazzamento per loro nell’era dei tre punti. E poi, anni dopo, un gol di Strasser a Cagliari fu fondamentale per lo Scudetto al Milan; oppure con la Juventus che abbiamo cominciato la rincorsa Scudetto con un gol nei minuti finali di un derby grazie a Cuadrado. Meglio essere meno bravi e fortunati che il contrario!”.