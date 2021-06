Allegri nel mirino dell’antiriciclaggio per operazioni sospette. Lui replica: “Totalmente estraneo”

Si accende il caso attorno al neo tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri sarebbe al centro di un grosso caso che vede coinvolto l'antiriciclaggio. Secondo quanto riporta La Verità, l'istituto avrebbe ricevuto diverse segnalazioni di operazioni sospette riguardanti il tecnico della Juventus e legate al mondo del gioco d'azzardo e delle scommesse. Gli accertamenti in corso riguarderebbero in particolare alcuni versamenti effettuati sul conto corrente di Allegri da parte di una società maltese sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la 'ndrangheta.