Allegri, no alla Juventus: scelta prossima destinazione

Il tecnico toscano verso il Real Madrid

Niente Juventus per Massimiliano Allegri. Ne è sicuro Il Tirreno che questa mattina in prima pagina spiega come il tecnico livornese sia ad un passo dal Real Madrid. Stando a quanto riportato dal periodico, la volontà di Florentino Perez, numero uno dei blancos, dopo la delusione europea in Champions League di quest'anno è quella di cambiare guida tecnica. Addio Zidane a fine stagione e Allegri come suo sostituto.

Entrato nei radar della società madrilena subito dopo l'addio alla Juventus, Allegri non sarebbe mai stato così vicino al Real Madrid come in queste settimane tanto che il quotidiano parla anche del mister come "bloccato" per la prossima stagione. L'ex allenatore anche di Cagliari e Milan avrebbe detto no alla Juventus scegliendo quindi il Real Madrid. Per avere conferma di questa situazione, però, bisognerà attendere il finale di stagione quando le posizioni di tutte le parti interessate saranno molto più chiare. Per il buon Max, quindi, si prospetta un futuro in blancos...