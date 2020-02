Allegri: “Non mi manca la panchina, ma a fine anno…”

Torna a parlare Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus è intervenuto a Udinese TV nel corso dell’evento B2B Lab 2020 organizzato alla Dacia Arena, casa dei friulani. Il mister livornese ha commentato il suo momento senza una squadra ma ha anche dato l’impressione di essere pronto a tornare nella prossima stagione.

IN PANCHINA – “Al momento non mi manca la panchina, oramai siamo a fine anno restano pochi mesi al termine della stagione poi vedremo cosa succederà”, ha detto Allegri che poi si è soffermato sull’Udinese e suoi inizi proprio in Friuli: “L’Udinese sta facendo un buon campionato, la sua forza è nella società solida e forte, con una struttura importante che permette sempre di superare i momenti di difficoltà e questo, indubbiamente, è un vantaggio per i giocatori. Qui a Udine ho fatto la mia prima esperienza in serie A. Sono rimasto sempre molto legato alla famiglia Pozzo, quindi è bello e doveroso essere qui”.