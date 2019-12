Allegri: “Non torno fino a giugno, dovrò essere preparato. E sto studiando inglese”

“Fino al prossimo giugno non tornerò”. Parola di Massimiliano Allegri, che ha voluto per l’ennesima volta riconfermare la sua posizione, in quanto il suo nome continua a circolare per tutte (o quasi) le panchine che stanno saltando in giro per l’Europa. “Tornerò dalla prossima estate, così con Giovanni Branchini abbiamo deciso di fare dopo l’addio alla Juventus. Ho giocato diciotto anni e allenato sedici, mi sono fermato ora dopo trentaquattro annate di fila e sono felice. Così rifletto, parlo alla gente, faccio le cose nel mio privato, visito musei, leggo, vado a teatro… – ha detto l’allenatore livornese in una intervista a Espn -. Sto anche studiando inglese, sì: prendo lezioni a Milano, voglio arrivare a parlarlo bene e credo che la parte di ascolto sia la più complicata. Capisco di più se mi si parla lentamente, mentre quando leggo e guardo film in inglese capisco di più”.

Ancora, sulla scelta che farà: “Il prossimo sarà un anno importante, sarà scelta fondamentale e devo arrivare a quella tappa preparato. Dopo un anno fuori e tanti alla Juventus, non voglio tornare e far male”.