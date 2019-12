Allegri: “Poca comunicazione con i giocatori. Bisogna fare come coi cavalli…”

Nessun ritorno in panchina nell’immediato, ma il calcio resta una componente importante del suo tempo libero. Massimiliano Allegri si racconta in un’intervista al New York Times. L’ex tecnico di Milan e Juventus si sofferma in particolare su un aspetto: “Federico Tesio, uno dei più grandi allenatori della storia, spiegava che puoi capire come correrà un cavallo da come muove le gambe al mattino. Stessa cosa con i calciatori: per vedere se un giocatore è in forma bisogna guardargli le gambe alla mattina in allenamento, come i cavalli. Ai miei assistenti dico di guardare come muovono le gambe, non il computer. Si dà meno importanza a come comunicare con i giocatori e sulla percezione della partita: le sensazioni sono le cose più importanti”.