Allegri, “primo successo” in stagione: suo cavallo vince gara a Parigi

Il tecnico festeggia un trionfo extra campo

La stagione di Serie A ancora non è iniziata ma Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, vanta già un primo successo. Nulla a che vedere col calcio, bensì con la sua passione per i cavalli . Quello che per tanti sembrava essere solo un hobby, è per il mister molto di più. Il suo cavallo, infatti, ha vinto la prima corsa dopo sette tentativi a Parigi.

Il suo cavallo Light Up My Dream, in società con Alessandro e Giuseppe Botti, si è imposto nell'handicap con 23 mila euro in palio e distanza 1000 metri all'ippodromo Longchamp di Parigi. Per il figlio di Evasive e Queen's Light si tratta, come detto, del primo successo dopo diversi tentativi (7) con i colori dell'allenatore della Juve, maglia amaranto e stella bianca.