Allegri, prof per un giorno: “Emozionante tornare a Coverciano, qui mi sono formato”

È ambito dalle più prestigiose società di mezza Europa, ma al momento Massimiliano Allegri pensa all’anno sabbatico, con qualche impegno qua e là. Uno di questi in cattedra, per un giorno, a Coverciano, dove ha tenuto una speciale lezione di un paio d’ore ai tecnici che seguono i corsi Uefa Pro e Uefa A, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera da tecnico: “Per me è sempre emozionante tornare a Coverciano – ha detto l’ex tecnico di Milan e Juventus -, nello stesso luogo dove mi sono formato professionalmente. Vengo a raccontare le mie esperienze e credo che possano rivelarsi utili e formative per coloro che ora sono dietro i banchi, con volontà di diventare dei tecnici. Del Centro Tecnico Federale ho bei ricordi: ho seguito tutti e tre i corsi della Scuola Allenatori e ho iniziato il mio percorso da mister”.