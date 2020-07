Allegri, rifiuto shock per la panchina di una big: il motivo

Massimiliano Allegri è pronto a rimettersi in gioco su una panchina europea. Tanti i rumors sul suo conto, compresi quelli relativi ad un rifiuto, molto discutibile, ad una big: il Borussia Dortmund. Secondo la stampa inglese, e più precisamente il Sun, le indiscrezioni delle scorse ore sarebbero confermate con il tecnico ex Juventus, liberatosi dal 1° luglio dal contratto che lo legava alla Vecchia Signora, che avrebbe detto no alla proposta dei tedeschi. Il motivo? Allegri sta aspettando un’altra squadra, magari dalla Premier League.

Allegri, no al Borussia Dortmund per la Premier League

Secondo quanto riporta il tabloid britannico, Allegri sarebbe stato contattato dalla direzione del Borussia Dortmund per prendere il posto di Lucien Favre. La risposta dell’italiano, però, è stata negativa. Nella mente dell’ex Juventus c’è solo un’idea: allenare in Premier League dove potrebbe ritrovare il connazionale Ancelotti. Il sogno del mister livornese sarebbe quello di allenare il Manchester United nonostante, in questo momento, la posizione dell’attuale manager Solskjaer non sembra in discussione. Un’altra pista potrebbe essere l’Arsenal anche se difficilmente Arteta dirà addio dopo soli pochi mesi. In ogni caso il nome di Allegri è accostato anche ad altre realtà come il Newcastle. Il suo obiettivo resta quello di trovare una squadra in Inghilterra.

LE NEWS DI GOSSIP QUI