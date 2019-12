Allegri, ritorno in panchina a fine stagione: ecco dove

Massimiliano Allegri è pronto a tornare su una panchina prestigiosa. L’ex allenatore della Juventus, secondo quanto riportato dalla stampa francese e da calciomercato.com, a fine anno si siederà alla guida del Paris Saint-Germain.

L’attuale mister dei francesi Thomas Tuchel dirà addio al club campione della Ligue 1 e lascerà spazio proprio all’italiano. In passato Allegri era stato accostato anche al Manchester United ma aveva preferito declinare. Il mister livornese non ha mai nascosto l’interesse per un’esperienza all’estero e chissà che Parigi non possa essere la città giusta per rivederlo alla guida di un club dopo i tantissimi successi con la maglia della Juventus.