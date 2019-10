Allegri si avvicina al Manchester United: con lui due fedelissimi della Juventus

Possibile nuova avventura in Premier League per Massimiliano Allegri. Il livornese, che ha lasciato la panchina della Juventus al termine della scorsa stagione, è infatti in pole position per prendere il posto di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United. I Red Devils sembrano intenzionati a provare a dare una svolta ad un torneo fin qui disastroso, puntando le loro fiches sull’ex tecnico bianconero. E nel caso di approdo in Inghilterra, Allegri potrebbe portare con sé due suoi fedelissimi.

I NOMI – I profili sarebbero quelli di Mario Mandzukic ed Emre Can, entrambi ormai ai margini nella Juventus.