Allegri, tra Ballando con le stelle e il calcio: quella risposta sul futuro in Serie A…

Massimiliano Allegri si sta cimentando nella nuova stagione del noto show televisivo della Rai Ballando con le stelle. L’ex mister anche di Milan e Juventus, come noto, è fermo da una stagione e aspetta l’offerta giusta per tornare alla guida di un club. Curioso come, durante la trasmissione, si sia lasciato sfuggire quello che potrebbe essere più di un indizio sul proprio futuro…

Allegri: ritorno in Serie A?

Nel sabato sera in cui la Serie A ha fatto ritorno per la nuova stagione 2020-21, arrivano notizie anche sul fronte di un altro grande ritorno, questa volta di un allenatore. Si tratta solo di una battuta ma Massimiliano Allegri pare aver dato l’ennesimo indizio della sua volontà di tornare ad allenare. Nel corso della nota trasmissione Ballando con le stelle, infatti, il tecnico livornese, incalzato dalla sua partner per lo show tv Roberta Beccarini ha risposto ad una domanda riguardante il suo futuro. “Alla Roma non ci vieni?”, ha chiesto la donna ad Allegri. La risposta del mister è stata col sorriso: “Vediamo, non si sa… Il mio desiderio? Devo rientrare perché uff… basta”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE