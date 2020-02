Allegri verso il ritorno in panchina: tre ipotesi sul suo futuro

Un anno sabbatico può bastare per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, grande protagonista nell’ultimo decennio di calcio italiano, sembra pronto a tornare in panchina. Non è ancora chiaro quale squadra potrà contare sulla sua grande esperienza. L’allenatore è un profilo gradito a livello internazionale. Secondo quanto riportato dal Sun, ci sarebbero tre soluzioni per il futuro di Allegri. La prima pista porta al Manchester United, pronto a disfarsi di Ole Gunnar Solskjaer in caso di ennesimo fallimento. Una sfida tanto intrigante quanto complessa. La seconda opzione è un’altra difficile ricostruzione: il ritorno al Milan, in cerca di una nuova identità. E poi non manca un accostamento a quella Juventus che ha deciso di concludere il rapporto con il livornese, preferendo affidarsi a Maurizio Sarri. A distanza di un anno il binomio potrebbe ricomporsi ancora