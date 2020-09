Allenatore dell’anno 2019-2020: Klopp, Nagelsmann e Flick finalisti. Gasperini (5°) batte Zidane, Guardiola e Conte…

Jurgen Klopp, Hansi Flick e Julian Nagelsmann. sono loro tre i finalisti per la Uefa per l’ambito scettro del miglior allenatore dell’anno della stagione 2019-2020. Nelle scorse ore l’organismo europeo ha annunciato le nomine dei mister che si sono maggiormente distinti nella passata annata. I manager di Liverpool, Bayern Monaco e Lipsia si giocano la vittoria che verrà annunciata il prossimo 1° ottobre.

Allenatore dell’anno 2019-20: la classifica

Detto dei tre finalisti che si giocheranno il successo finale, la Uefa ha reso nota la classifica dei primi dieci mister. Spiccano senza dubbio i nomi di Tuchel del Psg e di Gian Piero Gasperini dell’Atalanta al quarto e quinto posto con 76 e 68 punti. Il mister della Dea è stato premiato per il grande percorso fatto ed è riuscito a mettersi davanti a colleghi illustri come Julen Lopetegui del Siviglia, vincitore dell’Europa League, o Rudi Garcia del Lione, capace di battere la Juventus in Champions League. Soprattutto, però, si è imposto davanti a Zidane e Guardiola, di Real Madrid e Manchester City. Chiude la top 10 Antonio Conte dell’Inter, finalista di Europa League.

4 Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) – 76 voti

5 Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 68 voti

6 Julen Lopetegui (Sevilla) – 57 voti

7 Rudi Garcia (Lyon) – 32 voti

8 Zinédine Zidane (Real Madrid) – 25 voti

9 Josep Guardiola (Manchester City) – 11 voti

10 Antonio Conte (Inter) – 9 voti

INCIDENTE PICCANTE PER COMPAGNA DI CALCIATORE