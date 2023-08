Allenatore dello Zambia indagato dalla Fifa per molestie sessuali

La Fifa ha aperto un'indagine contro Bruce Mwape , per molestie sessuali nei confronti di una calciatrice. Si tratta dell'allenatore della Nazionale di calcio femminile dello Zambia che pare abbia palpeggiato il seno di una ragazza due giorni prima della storica vittoria dello Zambia sul Costa Rica nell'ultima partita della fase a gironi della Coppa del Mondo femminile. Episodio che pare esser confermato da altre calciatrici, le quali hanno deciso di attendere la fine del match per denunciare l'accaduto.

Questo il comunicato della Fifa: "Prendiamo molto sul serio qualsiasi accusa di cattiva condotta. Possiamo confermare che è stata ricevuta una denuncia in relazione alla squadra nazionale femminile dello Zambia e che è attualmente in corso d'indagine. Non possiamo fornire ulteriori dettagli per ovvie ragioni di riservatezza".