Allenatori italiani all’estero, bene De Zerbi, male Di Biagio. Camoranesi batte Tedesco

FRANCIA: Sconfitta esterna di misura 1-0 del Lione di Fabio Grosso (all'esordio) contro la capolista Brest. Vince il derby con il Monaco per 1-0 il Nizza di Francesco Farioli. In classifica Nizza al secondo posto proprio dietro il Brest e squadra ancora imbattuta (con lei solo il Rennes). Lione al penultimo posto e ancora alla ricerca della prima vittoria.

INGHILTERRA: Vittoria casalinga per 3-1 per il Brighton di Roberto De Zerbi (foto pagina Facebook Brighton & Hove Albion) contro il Bournemouth. Brighton terzo a 3 punti dalla capolista Manchester City.

LITUANIA: Continua la cavalcata del Panevezys di Gino Lettieri che batte 2-1 in casa il Suduva. Panevezys primo con 9 punti di vantaggio sullo Zalgiris e con 1 gara in meno.

MACEDONIA: Pari casalingo per1-1 per il Brera Strumica di Giovanni Valenti contro il Sileks. Brera al terzo posto in classifica a 2 punti dalla vetta.

MALTA: Mauro Camoranesi vince il derby italiano fra allenatori battendo 2-0 in casa con il suo Floriana, il Birkirkara di Giovanni Tedesco. Sconfitta esterna per 3-2 per il Santa Lucia di Alessandro Zinnari contro l'Hibernians. Vince 4-0 in trasferta in casa dello Naxxar l'Hamrun di Luciano Zauri. Floriana e Hamrun primi in classifica. Birkirkara al quinto posto. Santa Lucia in fondo a 0 punti.

MOLDAVIA: Vittoria in trasferta per lo Sheriff Tiraspol di Roberto Bordin in casa dello Zimbru. Sheriff che in settimana aveva perso in casa in Europa League contro la Roma di Mourinho. Sheriff sempre primo a pari merito con il Milsami.

ROMANIA: Pari casalingo per 1-1 per il Cluj di Andrea Mandorlini contro l'Università Craiova. Sconfitta casalinga per 2-0 per la Dinamo Bucarest di Cristiano Bergodi, contro il Farul Constanta.

Cluj secondo a 6 punti dalla vetta, Rapid Bucarest quarto.

SPAGNA: Sconfitta nel derby per 3-1 contro l'Atletico per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Primo stop della stagione che costa la vetta ora occupata da Barcellona e Girona distanti 1 punto.

USA: Sconfitta in trasferta contro il Real Salt Lake per i Vancouver Whitecaps di Vanni Sartini per 2-1. Perde in trasferta per 3-0 a Cincinnati Charlotte di Christian Lattanzio. In classifica ad Ovest Vancouver al settimo posto, ad Est Charlotte al tredicesimo.

