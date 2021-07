Allenatori Uefa B, calciatori noti hanno superato gli esami

Hanno ottenuto la qualifica da allenatore dopo aver frequentato i corsi ‘speciali’ che hanno combinato le Licenze C e D

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa B abilitati: si tratta dei tecnici che hanno superato gli esami finali di due corsi ‘Speciali’ che hanno combinato le licenze C e D, con un programma didattico di 152 ore tenuto in parte on-line e in parte in presenza.