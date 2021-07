Alluvione in Germania, solidarietà del calcio: Bayern Monaco dona 100mila euro

Tante iniziative per far fronte alla catastrofe avvenuta in Germania e in generale nel Nord Europa

Redazione ITASportPress

Oltre al Borussia Dortmund e al Borussia Monchengladbach che dovrebbero organizzare un'amichevole il cui ricavato verrà donato alle vittime dell'alluvione in Germania, anche altri club tedeschi si stanno attivando per aiutare le popolazioni colpite dalla terribile catastrofe. In modo particolare il Bayern Monaco - ma anche il Colonia - doneranno 100 mila euro all'associazione Lichtblicke eV.

Ad annunciarlo la stessa società bavarese con un comunicato apparso nelle scorse ore: "FC Bayern, insieme al partner Telekom e all'1. FC Köln, dona 100.000 euro per le vittime dell'alluvione in Germania. L'importo viene diviso in tre parti dai partner, con il denaro destinato all'organizzazione ‘Lichtblicke eV', che lo distribuirà tra le persone colpite. Sabato (calcio d'inizio 16:00 CEST) sarà presentato un assegno prima dell'amichevole dei campioni di Germania contro il Colonia a Villingen".

Anche il Fortuna Dusseldorf ha annunciato che donerà 25mila euro e che nel corso della partita amichevole contro l'OH Leuven disporrà delle cassette per raccogliere le donazioni dei tifosi e dei giocatori.

Persino in terza divisione il Kaiserslautern ha messo in vendita 300 magliette, al costo base di 25 euro - e la possibiità di offrire di più - il cui ricavato sarà donato alle vittime dell'alluvione. Il Waldhof Mannheim ha deciso di versare 1907 euro, numero corrispondente all'anno di fondazione, a cui si aggiungerà un euro per ogni biglietto venduto per l'amichevole con il Giessen di sabato.