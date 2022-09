Alluvione Marche, disposto minuto di raccoglimento

Sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana

Accogliendo l’invito del presidente del CONI Giovanni Malagò, in occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Regione Marche.