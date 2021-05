Almeyda: “Avrei pagato per vaccini ad Azul. Morte di mio padre mi ha messo rabbia e tristezza”

L'ex giocatore e il gesto per la comunità argentina

In Italia gli abbiamo visto indossare le maglia di Parma, Brescia, Lazio e Inter. Matias Almeyda ha fatto grandi cose in campo e sarebbe stato pronto a farle anche fuori. L'ex centrocampista, nonché attuale allenatore del San José Estudiantes , ha parlato a Radio Mitre allontanandosi dai temi legati al calcio giocato per affrontare la situazione delicata dovuta al Covid che ha colpito l'Argentina ed in particolare la comunità di Azul , sua città d'orgine.

A seguito della morte di suo padre, Almeyda era pronto a tutto purché persone fragili non subissero la stessa fine: Venti giorni fa ho chiamato un importante politico in Argentina per dirgli che volevo vaccinare tutta la città di Azul. Volevo pagare tutte le vaccinazioni, ma non si è potuto fare. Avevo i contatti per poter acquistare e pagare i vaccini per tutti, non mi importava quanto mi sarebbe costato", ha raccontato l'ex giocatore. "La perdita di mio padre e di molti conoscenti mi ha reso molto triste. Mi ha dato un sacco di rabbia che mio padre non abbia potuto ricevere il vaccino, mentre chi non ne aveva diritto è stato vaccinato".