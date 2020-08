Altafini: “Messi si metta in gioco altrove. Dybala? La Juventus ha venduto Zidane, Henry e Pogba. Nessuno è indispensabile…”

Non ha dubbi José Altafini su quello che dovrebbe essere il futuro di due grandi calciatori del panorama calcistico mondiale: Lionel Messi e Paulo Dybala. L’ex campione si è soffermato ai microfoni di Radio Sportiva per commentare le vicende di mercato che coinvolgono il sei volte Pallone d’Oro e la Joya della Juventus.

Altafini: “Messi si metta in gioco altrove. Su Dybala…”

Sulla fase finale della stagione, con l’Inter ancora impegnata in Europa League, Altafini ha commentato: “Negli ultimi tempi l’Inter ha giocato veramente bene e deve rammaricarsi di aver perso qualche punto, altrimenti avrebbe potuto anche vincere lo scudetto. In Europa League i nerazzurri possono fare grandi cose, salvando anche il calcio italiano”. Inevitabile, parlando della squadra nerazzurra, non fare riferimento ai rumors di mercato che riguardano Messi. “Messi via dal Barcellona? Se è andato via Pelè dal Santos… Secondo me un grande giocatore non può restare nella stessa squadra per sempre, dopo qualche anno vengono meno gli stimoli, dovrebbe fare come Ronaldo e Neymar e mettersi alla prova altrove”.

Infine, un pensiero anche sulla Juventus e sul futuro di Dybala: “Dybala? La Juventus ha venduto Zidane, Henry, Pogba… Nessuno è indispensabile. Bisogna vedere come vuole giocare Pirlo, magari la sua cessione può portare un acquisto di spessore”, ha concluso Altafini.



