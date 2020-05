Altidore e… gli Ufo: “I video lo dimostrano. Perché la gente non presta attenzione?”

Da sempre è un dubbio che accompagna tutta l’umanità: gli alieni esistono o no? Di recente, provando a dare una risposta questo quesito, gli Stati Uniti hanno diffuso alcune immagini che sembrano dare conferma della presenza di qualcuno o di qualcosa, oltre agli uomini.

Ed è proprio su questo che l’attaccante della Nazionale USA nonché del Toronto, Jozy Altidore è rimasto molto colpito. Parlando a Vice Sports, il centravanti ha detto: “Credo sia pazzesco come le persone non abbiano dato peso alle immagini diffuse dal Governo. Ora tutti stanno pensando al coronavirus, ma ci hanno appena detto che non siamo soli. Che c’è qualcosa. Ci hanno detto che si vedono degli Ufo volare in giro. Ma nessuno è interessato ora. Ecco perché ho voluto diffondere la notizia sul mio profilo Twitter. La gente così avrebbe visto. Io comunque non so cosa pensare. Cavolo, quei piloti hanno filmato qualcosa…”, ha concluso Altidore.