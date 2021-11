Altobelli: “Jorginho non va colpevolizzato. Ma con altro rigore non tirerà lui”

Parla l'ex calciatore

Redazione ITASportPress

Alessandro Spillo Altobelli ha rilasciato una intervista al quotidiano La Stampa nella quale ha parlato anche del rigore sbagliato da Jorginho contro la Svizzera, il terzo consecutivo per il centrocampista del Chelsea con la maglia dell'Italia. In tale ottica, l'ex calciatore anche dell'Inter ha affermato che in caso di altro penalty potrebbe non rivedersi lui sul dischetto.

RIGORE - "Jorginho non va colpevolizzato. Ha avuto coraggio, non gli si può dire nulla. Calciare un rigore al 90º, su una situazione di parità, non è facile per nessuno", ha detto Altobelli che poi ha aggiunto: "Cosa succede se ci sarà un altro rigore? Non credo toccherebbe ancora a Jorginho. Ma la decisione sarà di Mancini: quando preparerà la partita, indicherà qualcun altro. Poi, più avanti, toccherà di nuovo a Jorginho".

Vedremo dunque se vi sarà occasione di capire come reagirà il centrocampista e tutta la Nazionale che, ricordiamolo, domani lunedì 15 novembre dovrà sfidare l'Irlanda del Nord per conquistare la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022.