Altobelli: “Se il Napoli avesse preso Icardi sarebbe stata sempre in Champions”

Parla l'ex giocatore nerazzurro

Alessandro Spillo Altobelli, storico ex giocatore dell'Inter, ha parlato in una lunga intervista a Il Mattino in vista della sfida di domenica in Serie A tra Napoli-Inter. Queste le sue parole sulle due squadre che si affronteranno questo weekend: "L'Inter ha due attaccanti di primissima qualità che giocano sempre e hanno una squadra intera al proprio servizio, mentre il modulo del Napoli prevede una sola punta di ruolo che nel caso di questa stagione ha anche avuto grossi problemi fisici". "Il Napoli e Osimhen? Beh, è stato l'investimento più oneroso del mercato estivo a dimostrazione del fatto che il Napoli volesse puntarci forte. Credo che sia mancato tantissimo a Gattuso".