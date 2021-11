Altra grana in casa Psg: rapporti freddi tra Sergio Ramos e Messi

Certe rivalità non possono essere dimenticate tanto facilmente. Lo sanno bene in casa Paris Saint-Germain, dove Lionel Messi e Sergio Ramos, nonostante un rapporto di cortesia e di facciata, non sembrano aver trovato grossa sintonia da quando si...

Redazione ITASportPress

Da quanto si apprende da L'Equipe, infatti, entrambi gli atleti si sono subito integrati bene col resto dei compagni ma tra loro non si è ancora instaurato un bel rapporto. Tra i due sembra esserci grande freddezza e il motivo è presto detto: 10 anni di rivalità in Spagna nelle battaglie tra Real Madrid e Barcellona non possono essere dimenticati facilmente.

Secondo il media francese, Sergio Ramos ha subito trovato feeling con tutti e le immagini dei recenti allenamenti lo confermano. Leggermente diverso, invece, l'ambientamento de La Pulce che trascorre molto tempo con i connazionali Di Maria e Paredes e con Neymar e Mbappé.

I due campioni, però, dovranno fare di tutto per andare d'accordo, anche perché al Psg vorrebbero che fossero proprio loro due i leader e trascinatori della squadra.