Altra tegola per l’Italia: anche Bastoni lascia il ritiro per infortunio

Il centrale dell'Inter ha abbandonato Coverciano

Altri problemi per l'Italia di Roberto Mancini che continua a perdere pezzi. Come se non bastassero le otto assenze degli ultimi giorni, ecco l'ennesimo forfait che si aggiunge agli altri indisponibili. Questa mattina, infatti, ha lasciato il ritiro anche Alessandro Bastoni. Un’assenza pesante al centro della difesa, che va ad aggiungersi a quella di Chiellini.