Alvarez svela: “Ronaldinho mi regalò la maglia chiedendomi di non picchiarlo”

Non tutti possono vantare di aver avuto la maglia originale di Ronaldinho proprio dal fuoriclasse brasiliano. Pablo Alvarez è uno dei pochissimi fortunati. Tuttavia l’ex centrocampista argentino del Catania è riuscito a ricevere il cimelio del campione verdeoro durante un match contro il Milan in una maniera decisamente originale. Questo il suo racconto a El Crack Deportivo: “Voglio raccontare un aneddoto. A fine primo tempo, mentre stiamo tornato negli spogliatoi, Ronaldinho mi si avvicina nel tunnel, si toglie la maglia e mi dice: ‘Prendila Alvarez. Per favore, non picchiarmi più. Fu una cosa molto bella. Lui era un giocatore impossibile da fermare, era impeccabile, uno dei migliori della storia”.

MESSI – Qualcosa di analogo è capitato allo stesso Alvarez in Spagna, quando sfidò il Barcellona mentre militava nel Real Saragozza. In quell’occasione incrociò un altro fuoriclasse come Lionel Messi: “Successe un qualcosa di simile. A Messi dissi che ero un suo connazionale e che non mi doveva far fare brutta figura. Stava morendo dalle risate, ma ho anche la sua maglia nella mia collezione a casa. Se era più difficile marcare lui o Ronaldinho? Messi quella sera giocò dall’altra parte del campo, quindi non ebbi problemi. Dinho era inarrestabile”.