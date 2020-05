Amarcord Cannavaro: “Il mio Parma avrebbe potuto stravincere tutto…”

Fabio Cannavaro, ex difensore ed attuale tecnico del Guangzhou Evergrande, non dimentica il suo passato al Parma. La maglia gialloblu il Pallone d’Oro 2006 l’ha indossata per sette stagioni, durante le quali ha vinto una Coppa Uefa, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. E proprio sull’esperienza in Emilia l’ex calciatore si è soffermato durante una diretta Instagram con Alessandro Nesta.

PARMA – “Il mio Parma e la tua Lazio erano squadre che, se messe in altre strutture, avrebbero stravinto tutto. Abbiamo vinto qualcosa, è vero, ma poco rispetto a quanto avremmo potuto. In alcuni contesti, come capita al Real Madrid, bisogna vincere per forza. La pressione dell’ambiente è importante: c’è differenza tra giocare a calcio e vincere”.

CANNAVARO SHOCK: “ALL’INTER HO PENSATO DI SMETTERE CON IL CALCIO…”