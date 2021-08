Amazon, Piccinini: “La scelta del progetto e il ritorno dopo tre anni di stop”

Questa sera, su Amazon Prime Video Chelsea-Villarreal, a commentare ci sarà però un volto noto delle telecronache: Sandro Piccinini

Questa sera, mercoledì 11 agosto, alle ore 21.00 torna in campo (e in tv) il calcio internazionale. Si gioca Chelsea-Villarreal, Supercoppa europea, che contrappone la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. Ma stasera segna anche il ritorno alla telecronaca di Sandro Piccinini, dopo tre anni di stop. Tutto ciò accade su Amazon Prime Video, che per la prima volta in Italia trasmette una partita di calcio in diretta (esclusiva). Ai microfoni di tvblog.it, Piccinini spiega le sue emozioni: "Un po’ di emozione c’è. Ho accettato di ritornare anche per questo. Ma so che dopo il primo minuto passa tutto. Ma nell’attesa c’è la paura di avere il mal di gola e tutte le sensazioni tipiche del grande appuntamento. Tre anni di stop non sono pochi, sono curioso anche io di capire l’effetto che fa trovarmi di nuovo in questa situazione. Stare fermi per tre anni alla mia età è molto diverso rispetto a quando hai 20 anni. Ho fatto per 40 anni la telecronaca, però andranno verificati gli automatismi, i riflessi, il feeling con il nuovo compagno di avventura. La gara di stasera più i due playoff di agosto, prima della vera Champions, saranno utili come rodaggio.